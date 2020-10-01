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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ekinci: “Gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz”

İHA

Vali Ekinci: “Gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz”

Bingöl’de denetimlerin 7 gün 24 saat devam ettiğini vurgulayan Vali Kadir Ekinci, “Alınan tedbirler çerçevesinde gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tedbirlere uyduğumuz sürece korona virüste başarılı oluyoruz” dedi.
Tüm ülkede olduğu gibi Bingöl’de de Covid19 denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda denetimleri inceleyen Vali Kadir Ekinci, merkez Yeni Şehir Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları Covid19'a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Ekinci, aynı zamanda istek ve taleplerini de dinledi. Vali Ekinci’ye denetimlerde, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Abdurahman Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat eşlik etti.
Denetimlerin devam ettiğini belirten Vali Kadir Ekinci, “Amacımız, özellikle vatandaşımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasında farkındalık oluşturmak ve tekrar tekrar hatırlatmak. Elbette haftanın bir günü değil, denetimlerimiz haftanın 7 günü 24 saati esası çevresinde yapılıyor. Bingöl’ümüzde vatandaşlarımız duyarlılık göstererek, olabildiğince virüsten uzak kalmaya gayret ediyorlar. Biz tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyoruz. Alınan tedbirler çerçevesinde gidişatın 2 hafta öncesine kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tedbirlere uyduğumuz sürece korona virüste başarılı oluyoruz. Tedbirleri ihmal ettiğimiz, rehavete kapıldığımız sürece de ne yazık ki vaka sayımızda artış görüyoruz. Hem bizim hem basınımızın bu konuda hassasiyet göstermesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Üzerinde gayretle vatandaşımızı uyararak durduğumuz sürece virüsün üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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