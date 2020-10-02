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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı

İHA

Bingöl'de İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı

Bingöl İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla kentteki kuruluşların toplu organizasyonlarını içeren etkinlerin 1 Aralık tarihine kadar ertelenmesi kararı alındığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Son olarak Vali Kadir Ekinci başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını değerlendirerek karara bağlandı.
Valilikten yapılan açıklamada," Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ( toplu organizasyonlar, kongre, yürüyüş, seçim, panel, fuar gibi) ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda karar verilmiştir"denildi.

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