Bingöl’de Covid-19 tedbirlerine uymayan 141 şahsa ceza kesildi

Bingöl’de, Covid19 test sonucu pozitif çıkan veya temaslı olup evde izlemi devam ettiği tespit edilen 24 şahsında aralarında bulunduğu 141 kişiye kurallara uymadıklarından dolayı para cezası kesildiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 15.09.202030.09.2020 tarihleri arasında ilimiz geneli yapılan şok uygulamalarda, Covid19 Salgının yayılım hızını yavaşlatmak ve halk sağlığını korumak amacıyla bakanlık genelgeleri ve il umumi hıfzıssıhha kararları kapsamında kurallara uymayan 117 şahsa idari para cezası uygulanmıştır.Covid19 test sonucu pozitif çıkan veya temaslı olup evde izlemi devam ettiği tespit edilen karantina kapsamındaki 24 şahsa kurallara uymadıklarından idari para cezası uygulanmıştır, Suçun meydana gelmeden önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda toplamda 4215 şahsın kimlik sorgusu ve 2013 motorlu taşıtın sorgusu yapılmıştır” denildi.

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