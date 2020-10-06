Öğrenciler istedi, öğretmen sınıfı bahçeye kurdu

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki bir köyde ilkokul 4. sınıftaki 6 öğrencinin isteğini kırmayan öğretmen, okul bahçesine sınıf kurdu.

Karlıova ilçesine bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Aşağı Yağmurlu köyünde öğretmen Emine Aydemir, öğrencilerinin “Okulu özledik, okulu açın” isteğini kırmadı. Aşağı Yağmurlu İlkokulu’nun bahçesinin büyüklüğünü fırsata çeviren öğretmen, tahta ve sıraları bahçeye taşıyarak sınıfı orada kurdu. 6 öğrenciyle belirli aralıklarda ders işleyen öğretmen, Covid19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarını da ihmal etmedi. Öğrencilerin sık sık kendisine gelerek okulun açılmasını istediğini aktaran sınıf öğretmeni Emine Aydemir, okul bahçesine sınıfı kurduğunu söyledi.

Aydemir, “Pandemi sürecinden dolayı çocukları okula alamadık fakat çocukların telafi eğitiminden mahrum kalmalarını da istemedik. Çocuklarımızın talebi üzerine yaptık, çünkü sürekli geliyorlardı. Ben burada köyde ikamet ediyorum, yaşıyorum. Çocuklar, öğretmenim okul ne zaman açılacak gibi taleplerle bana geliyorlardı. Onların talepleri üzerine ben de düşündüm ne yapabiliriz diye. Çünkü bizim steril, hijyenik ortamda ve mesafeye dikkat ederek dersleri gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Ben de çocukların talepleri üzerine okul bahçesi büyük olduğu için burada kurdum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz hijyen koşullarından dolayı” dedi.

Hababam Sınıfı’ndaki bir sahneden ilham aldığını da aktaran öğretmen Aydemir, “Yeşilçam filmlerinden aslında biraz da esinlendik, tıpkı Mahmut Hoca’nın yaptığı gibi. Eğitim her yerde mümkün yeter ki biz isteyelim. İmkan bizi, imkanları biz oluştururuz” şeklinde konuştu.

Okulu çok özlediklerini ve öğretmenlerinden okulu açmalarını rica ettiklerini ifade eden Züleyha Gültekin ise “Okulumuzu çok özledik, öğretmenimizden rica ettik. Lütfen okulu açın açın dedik. Bu hastalıktan dolayı okulumuzu açamadık. Okumayı çok seviyoruz, arkadaşlarımızla burada ders görüyoruz” diye konuştu.

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