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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de hasta, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

İHA

Bingöl'de hasta, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi

Bingöl’de tedavi gören 31 yaşındaki solunum yetmezliği çeken hasta ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Şiyar Güneş (31), solunum yetmezliği çekmeye başladı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak,talep edildi. Hastaneden havalimanına getirilen Güneş, gelen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 31 yaşındaki hastamız, yoğun bakım ünitesinde tedavi ihtiyacı gelişmesi üzerine ambulans uçak ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi” denildi.

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