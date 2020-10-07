Bingöl Halk Eğitim Merkezi'nde 50 bin maske üretilip dağıtıldı

Bingöl’de Halk Eğitimi Merkezi’ndeki usta öğretici kadınlar, pandemi nedeniyle 50 bin adet maske üretimi gerçekleştirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid19 nedeniyle her alanda çalışma yapılıyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi tarafından da maske üretimi için kurslar açılıp, kadınlara eğitim veriliyor. Şuana kadar 20 kadın kursiyer tarafından pandemi ile mücadele kapsamında 50 bin adet maske üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Üretilen maskelerin kamu kurumlarına ulaştırıldığı aktarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:“ Okul ve kurumların maske ihtiyacını karşılamak için maske dikim kursu açıldı. Bingöl Valiliği koordinesinde ve İŞKUR İl Müdürlüğünde açılan maske dikim kurslarına 20 bayan kursiyer devam etmektedir. Kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de İŞKUR tarafından ödenen ücret ile aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Günde bin maskenin üretildiği Halk Eğitimi Merkezi’nde Nisan ayından bu yana 50 bin maske üretilip kamu kurumlara teslim edilmiştir” denildi.

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