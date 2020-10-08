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Vali o sokağa gitti, "Maskeye, mesafeye riayet edin bu vebali almayın" diye uyardı

İHA

Vali o sokağa gitti, "Maskeye, mesafeye riayet edin bu vebali almayın" diye uyardı

Bingöl'de bir sokakta maske takma kuralına çok fazla riayet edilmediğini öğrenen Vali Kadir Ekinci oraya gitti, “Maskeye, mesafeye Allah rızası için biraz riayet edin, yarın Allah korusun size de bulaşması halinde çocuklarınıza bulaştıracağınız bir şey. Bu vebali almayın” diyerek hem esnafı hem de vatandaşları uyardı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid19 tedbirleri kapsamında uygulama yapıldı. Uygulama ve denetimlere Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Abdurahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Bayram katıldı. Beraberindekilerle Maden Sokak'ta işyerlerini ziyaret eden Vali Ekinci, “Maskeye, mesafeye Allah rızası için biraz riayet edin. Kendi sağlığınız için yarın Allah korusun size de bulaşması halinde çocuklarınıza bulaştıracağınız bir şey. Bu vebali almayın” diyerek uyardı.

"Özellikle bu sokağı tercih ettik"
Denetleme sonrası açıklamada bulunan Vali Kadir Ekinci," Bingöl’ümüzde yine pandemi ile ilgili özellikle esnafımız, toplu ulaşım araçlarımız ve vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerle birlikte, özellikle amacımız vatandaşlarımızın konuyla ilgili hassasiyetini arttırmak. Şükürler olsun Bingöl’ümüzde de bu konuda hassasiyet var. Ancak bu sokağı özellikle tercih etmemizin sebebi bize gelen bilgiler çerçevesinde biraz daha maske takma hassasiyetine uymadıkları konusuydu" dedi.
Özellikle bu sokağı tercih ettiklerini dile getiren Vali Ekinci, bu sokakta vatandaşlara ve esnafa farkındalık oluşturmak üzere hem belediye hem de diğer kurumlarla maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılar yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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