Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

Aziz ÖNAL/GENÇ(Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmayla, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı. 8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2020-10-09 12:37:51
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