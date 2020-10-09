Bingöl'de, 7 ayrı suçtan aranan hükümlü tutuklandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL (DHA)BİNGÖL'de 7 ayrı suçtan aranan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmayla uyuşturucu ticareti, yaralama, ruhsatsız silah taşıma gibi 7 ayrı suçtan aranan hükümlünün adresi belirlendi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla hükümlüyü gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İsmi bilinmeyen hükümlü, jandarmadaki sorgusunun ardından, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-10-09 13:09:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.