Bingöl'de 213 kilo toz esrar ele geçirildi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Bingöl'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 213 kilogram toz esrar ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada;"İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde, yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceğinin bilgisinin alınması üzerine, Genç İlçesi kırsalında 6 farklı noktada operasyon icra edildi. Operasyonda 15 beyaz çuval ve 1 beyaz renkli poşet içerisinde araziye gizlenmiş vaziyette toplam 213 kilogram toz esrar maddesi, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır"denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.