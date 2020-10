Kadınlar çamura şekil vererek kazanç sağlıyor

Bingöl’ün Genç ilçesinde kadınlar, çamurdan yaptıkları çanak, çömlek ve vazolarla hem gelir elde etmeye başladı hem de meslek sahibi oldu.

Genç ilçesinde belediye ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen proje kapsamında çanak, çömlek kursu açıldı. Kursta eğitim gören 10 kadın, haftanın her günü kursa giderek çamura şekil verip çanak, çömlek, vazo, tepsi gibi ürünler üretmeye başladı. 6 yıldır düzenli olarak devam eden proje kapsamında üretilen ürünler, başta kent merkezinde ardından da sipariş üzerine farklı şehirlere gönderilmeye başlandı.

Kurs açıldığında ilginin az olduğunu ancak zamanla kadınların ilgi gösterdiğini aktaran Usta Öğretici Mehmet Tetik, "Halk Eğitim Merkezinde 6 yıldır kurs hocası olarak görev yapmaktayım. Çanak, çömlek alanında ilk bu kursu açtığımız zaman aşırı bir ilgi yoktu. Her yıl geçtikçe ilgi de arttı. Burada ablalarımız günlük olarak 60’a yakın ürün üretiyor. Bu ürünlerimizi Diyarbakır, Malatya, Elazığ’a ve Muş’a gönderiyoruz. Eğer bizlere daha farklı destek alanları açılır ise işi ileri boyuta taşıyıp, sürekli hale getirmek istiyoruz. Pandemi sürecinde hiçbir şekilde ara vermedik. Sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tedbirleri alarak üretime devam ettik. Destek alırsak, günlük 150 ürün üretmeyi hedefliyoruz. Şu an aylık bin 500 kadar sipariş alıyoruz” dedi.



“Biz çamuru çok sevdik”

3 yıldır kursa geldiğini ve buradan ekonomik kazanç elde ettiğini dile getiren Halide Nazlı, “3 yıldır buradayız, çalışıyoruz. Biz çamuru çok sevdik. Çömlek, tepsi, vazo yani herşeyi yapıyoruz. Ekmeğimizi çıkarmak için çalışıyoruz. Çocuklarımıza ekmek götürüyoruz, onları okutuyoruz. Bu hastalık çıktı ama vazgeçmedik üretimden. Biz burada 10 kişiyiz. Abla, kardeş hepimiz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çanak ve çömlek gibi ürünler yaptıklarını ifade eden kursiyerlerden Zübeyde Doğrul ise elde ettikleri gelirle aile ekonomisine destek olduklarını kaydetti.

