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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bingöl’de ziyarete açıldı

İHA

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bingöl’de ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Mobil Müze' Bingöl’de ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Bingöl’e geldi. Merkeze bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde açılan mobil müzede, Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranlar, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objeleri sergilendi. Korona virüs (Covid19) tedbirlerine göre mobil müzeye alınan vatandaşlar, Çanakkale Savaşı'ndaki eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
81 ili gezeceklerini belirten proje koordinatörü Engin Karataş, "Bu mobil müzemizde kültür ve miraslarımızı tüm insanlarımıza göstermek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Bu müzemizde 7 ayrı vitrinde Çanakkale destanını anlatıyoruz. Tırımızın içinde belgeseller, savaş eserleri ve görseller bulunmakta. Bütün bu eserler halkımızın ziyaretine açık bulunmaktadır. Bingöl’deyiz. Halkımızın ilgisi çok yüksek. Tüm yaştan ziyaretçilerimiz mobil müzeyi geldi. En çok genç arkadaşlarımızın, misafirlerimizin ilgi gösterdiğini gördük. Zaten çok genç ve dinamik olan bir halk. Çok başarılı bulduklarını bizlere ilettiler, inşallah önümüzdeki yıl tekrar Bingöl’de ziyaret açacağız” dedi.
Bingöl’de müze olmadığını aktaran vatandaşlardan Ahmet Buran ise "2 yıldır Bingöl’de yaşıyorum. Bingöl’de herhangi bir müze yok ve bunun yokluğunu çekiyorduk. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş, Çanakkale’den buralara gelmişler. Oranının ruhunu buraya yansıtmışlar. Çocuklarımı getirdim, gezdirdim. Oraya gitmiş kadar duygulanıyor insan. İnşallah Bingöl’de bundan sonrası için de bu tarz faaliyetleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Çanakkale'ye gitme fırsatlarının olmadığını dile getiren Hülya İşler de, açılan müzeyi gezdiklerini ve çok duygulandıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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