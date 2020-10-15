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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy köy gezen öğretmen ve ekibi, öğrencilerin yüzünü güldürüyor

İHA

Köy köy gezen öğretmen ve ekibi, öğrencilerin yüzünü güldürüyor

Bingöl’de bir sınıf öğretmeni, tiyatrodan arkadaşlarının da desteğiyle köy köy gezip palyaçolu etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin yüzlerini güldürüp, kitap hediye ediyor.
Tiyatro yönetmenliği de yapan sınıf öğretmeni Yunus Çiftçi, ekip arkadaşıyla birlikte pandemi nedeniyle etkinlikten uzak kalan köy çocuklarına sürpriz hazırladı. Köy köy gezmeye başlayan öğretmen Çiftçi ve ekibi, öğrencileri okul çıkışında palyaço ve şirin baba karakteriyle eğlendirip, kitap hediye ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya başladı. Merkeze bağlı Dik köyüne de giden ve okul çıkışı Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske kuralına uyarak öğrencilerin uzun bir aradan sonra eğlenmesini sağlayan Çiftçi, ara ara etkinliklere devam edeceklerini aktardı.
Gönüllü olarak köy köy gezdiklerini aktaran Yunus Çiftçi, “Tiyatrodan ekip arkadaşlarımla merkez Dik Köyü’ne geldik. Buradaki çocuklara bir moral verelim diye düşündük. Çocuklar epey bir eğlendiler. Amacımız pandemi sürecinde içeri kapanan çocuklara psikolojik açıdan moral vermek içindi. Bu vesile ile buraya geldik. Genelde köyleri geziyoruz, gönüllü olarak gidiyoruz bu çocukları az da olsa rahatlatmak amacıyla geldik. Sınıf öğretmeniyim ve çocukların o yüzündeki tebessüm, gülücükler bizleri mutlu etti” dedi.
Okul çıkışı palyaço sürprizi ile karşılaştıklarını aktaran öğrencilerden Tuana Nur ise “Okuldan çıkınca palyaçoları gördük. Onlarla danslar ettik, oyunlar oynadık, çok eğlendik. Emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Merve Kaynun da tiyatroya hiç gitmediğini belirterek, “Bugün palyaçolar geldi çok eğlendik, hep beraber oyunlar oynadık, dans ettik teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Diğer öğrenciler de etkinliğin kendilerine moral olduğunu aktararak, köy köy gezen ekibe teşekkür etti.

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