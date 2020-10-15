Bingöl'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılmaz hale getirildi

Aziz ÖNAL/YAYLADERE (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Yayladere ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, teröristlerin kullandığı ve içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan 3 sığınak tespit edildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Yayladere Aziz ÖNAL
2020-10-15 16:28:44
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