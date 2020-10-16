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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de tahrip edilen parklar onarılıyor

İHA

Bingöl’de tahrip edilen parklar onarılıyor

Bingöl'de bazı parklarda oturma ve oyun alanlarına kimliği belirsiz kişiler zarar verirken, belediye ekipleri onarım çalışmasına başladı.
Kentte, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parklarda oturma ve oyun alanlarına zarar verildi. Bunun üzerine belediye ekipleri zarar verilen parklarla ilgili çalışma başlattı. Kısa sürede onarılıp yenilenmesi planlanan parklarla ilgili belediyeden yapılan açıklamada "Vandallar kırıp dökse de biz çalışmaktan, yenilemekten yorulmayız”denildi.
Doğayı bekçinin değil sevginin koruduğuna değinilen belediye açıklamasında," Bu iç acıtan görüntüler ilimizdeki parklardan. Bakımını üstlenmek, temiz tutmak bizim işimiz olsa da ortak yaşam alanları ve temiz bir çevrede yaşamanın koşulu kirletmemek, zarar vermemektir. İnsana yakışan da budur. Vandallar kırıp dökse de biz çalışmaktan, yenilemekten yorulmayız. Çocuklar hep gülümsesin, aileler keyifle güven içerisinde vakit geçirebilsin diye park ve yeşil alanlarımızın bakım ve onarımlarını hız kesmeden sürdürüyoruz”ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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