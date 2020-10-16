Bingöl'de 40 kilo esrar ele geçirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 40 kilo esrar ve 2 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda bir tarla içerisinde toplam 2 bin 150 kök kenevir bitkisi ile tarla kenarında kurutulmaya bırakılmış 40 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgisi olanların yakalanması için operasyon başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-10-16 17:50:06
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