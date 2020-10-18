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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de doğaseverler 2 bin rakımda kamp yaptı

İHA

Bingöl’de doğaseverler 2 bin rakımda kamp yaptı

Bingöl’de doğa sporları tutkunları, 2 bin rakımlı Hesarek dağında kamp ve zirve yürüyüşü yaptı.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bingöl Dağcılık İl Temsilciliği tarafından “Hesarek Dağ Kampı” etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 25 kişilik bir grup, 2 gün boyunca 2 bin rakımlı dağda kamp yaparak doğanın tadını çıkardı. Etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

Amaçlarının Bingöl’ün doğa güzelliklerini keşfetmek olduğunu belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar,
"Kampın ardından 2 bin 700 rakımlı bir tepeye yürüyüş gerçekleştirdik. Bizim bu kampları yapmamızdaki amaç, ilimizin doğal güzelliklerini keşfetmek, şehirden biraz da uzaklaşıp doğa ile iç içe barışık bir şekilde yaşamak. Biz, temsilcilik olarak bu etkinliklerimizi sık sık yapmayı planlıyoruz zaten. Geçmişten bugüne gidilmemiş, tırmanış yapılmamış, kamp yapılmamış alanlara gitmeyi hedefliyoruz. Hesarek dağlarında doğanın, kampın tadını çıkardık. Tüm vatandaşlar doğayla iç içe yaşayabilmeli, bütün yorgunluğu doğada atabilmelidir ve herkese tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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