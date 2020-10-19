Bingöl'de sarı benekli semender görüntülendi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde dağcılar tarafından, nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüntülendi.
Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği İl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, Genç ilçesi Çotla yaylasında ekibiyle dağ sporu yaparken, nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender gördü. Semenderi gördüğü an cep telefonuna sarıldığını belirten Küçükhazar, "Lekeli Semender de diyorlar ve nesli tehlike altında. Daha sonra bir anda gözden kayboldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-10-19 16:13:12
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