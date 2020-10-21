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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de Covid-19 tedbirleri sonuç veriyor, hızla düşüş sürüyor

İHA

Bingöl’de Covid-19 tedbirleri sonuç veriyor, hızla düşüş sürüyor

Bingöl’de Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında sahada yapılan denetimler, vatandaşın maske kullanımına özen göstermesi ve arttırılan filyasyon ekiplerinin zamanında müdahalesi ile hem vak'a hem de yatan hasta oranında yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu,vak'alardaki düşüsün rehavet oluşturmaması uyarısını yaptı.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid19 ile mücadele kapsamında sahada her türlü çalışma yapılıyor. Haftanın her günü güvenlik güçleri dahil ilgili tüm birimler sahada esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor. Bunun yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sonucu pozitif çıkan hasta ve vak'alarla teması olanlar ise filyasyon ekipleri tarafından ev ev gezilerek takibe alınıyor. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında vak'a sayısında yaşanan ciddi artış nedeniyle arttırılan filyasyon ekibinin çalışması ve diğer ek tedbirlerle son 1 ay içinde ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle vak'a ve yatak doluluk oranında yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 70'lerden yüzde 40'ların altına indiği öğrenildi.

"Vak'a sayılarımızda yarı yarıya düşme görüldü"
Bingöl’de ilk vak'anın Mart ayında görüldüğünü ve 7 aylık süre içinde mücadelenin her alanda devam ettiğini değinen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, Ağustos ve Eylül ayı içinde vak'a sayısında artış olduğunu aktararak son durum hakkında bilgi verdi.
Gündoğdu, “İlimizde ilk vak'anın görüldüğü Mart ayından itibaren yaklaşık 7 aylık bir süreç içinde pandemi ile olan mücadelemiz devam ediyor. Bu süreyi değerlendirecek olursak, özellikle Ağustos ayı içinde yaz döneminin getirmiş olduğu rehavet ve Kurban Bayramı'ndan sonra gerek şehir dışından gerekse yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hareketliliğiyle beraber Ağustos ve Eylül döneminde vak'a sayılarında bir artış görülmüştü. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi bu dönemdeki yoğun çalışma, gayret ve filyasyon ekip sayısının arttırılmasıyla beraber Ekim başında vak'a sayılarımızda yarı yarıya düşme görüldü” dedi.

"Vak'alar düştü, bu rehavet oluşturmamalı"
Özellikle aktif vak'a sayısında yüzde 50 oranında, yatak doluluk oranında yüzde 60’lardan 30’a düşüş olduğuna dikkat çeken Gündoğdu," Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 7060’lardan yüzde 40’lara kadar gerileme gösterdi. Bütün bu gerilemeler tabi rehavet oluşturmamalı. Önümüzde kış mevsimi var. Yine kış mevsiminde özellikle griple beraber Covid19’un bulaştırıcılığı artabilmekte. Bu dönemde de vatandaşlarımızın sağlıklarını koruma adına tedbirlere daha fazla uymaları gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla uyarak bu dönemi en güzel şekilde geçirmeyi temenni ediyoruz. Bu süre içinde sağlık çalışanlarımızın yoğun mesai çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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