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Bingöl'de Covid-19 denetimi, 53 bin TL cezai işlem uygulandı

İHA

Bingöl'de Covid-19 denetimi, 53 bin TL cezai işlem uygulandı

Bingöl’de işletmelere yapılan Koronavirüs (Covid19) denetimlerinde 53 bin 550 TL idari para cezasının kesildiği bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid19 denetimleri, kent merkezi ve ilçelerde polis, kırsal alanda ise jandarma ekipleri tarafından yapılmaya devam ediyor. Valilik koordinesindeki kent genelinde yapılan denetimlere 56 ekip ve 228 personel katıldığı 461 işyerinin incelendiği belirtildi. Denetlemelerde, tüm iş yerlerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske konularında uyarıldığı kaydedildi. 79 iş yerine eksikliklerden dolayı uyarı verildiği, 17'sine ise işlem yapıldığı öğrenildi. Denetimlerde cezai işlem uygulanan yerlere toplamda 53 bin 550 TL para cezası kesildiği, 1 iş yeri ile ilgili de suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.
Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile ilgili otobüs, minibüs, taksi ve öğrenci servisleriyle ilgili ise 766 aracın denetlendiği 6 araç sürücüsüne ise 8 bin 914 TL'lik cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Öteyandan oluşturulan ekiplerle denetimlerin hergün düzenli olarak yapılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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