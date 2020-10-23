Bingöl'de teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınak bulundu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından kullanılan ve içerisinde el yapımı patlayıcı bulunan 4 odalı sığınak tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlattı. Ekipler, operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınak tespit etti. Sığınakta el yapımı patlayıcı ile yaşam ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. Bulunan patlayıcı ile malzemeler imha edilirken, sığınak kullanılamaz hale getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL
2020-10-23 14:58:29
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