Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Bingöl kent merkezi olarak saptadığı deprem, saat 12.37'de meydana geldi. Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl BİNGÖL,(DHA)
2020-10-25 12:56:00
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