Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.37 sıralarında merkez üstü Bingöl merkez olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.