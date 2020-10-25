Bingöl Valiliği: “Can ve mal kaybı yaşanmamıştır”

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Bingöl Valiliği, meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Bingöl'de saat 12.37’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Bingöl Valiliği koordinesinde çalışma başlatılırken, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde saat 12.37’de meydana gelen ve merkez üssü Sancaklı köyü olan 4.0 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi.

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