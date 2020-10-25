Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA
Bingöl kent merkezinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Bir marketin güvenlik kemarasına yansıyan görüntülerde, alışveriş yapanların depreme yakalandıklarında yaşadıkları panik anlar yer aldı.
Deprem anında evde olduğunu söyleyen Yakup Çağırman, "Deprem olduğunda komşularla birlikte binayı terk etmek zorunda kaldık. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı herkese geçmiş oldun diliyorum" dedi.Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-10-25 14:37:37
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