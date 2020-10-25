Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem (3)

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği'nce kent merkezinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, "İlimizde saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Sancaklı köyü olan 4.0 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2020-10-25 15:29:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.