Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bingöl Valiliği'nce kent merkezinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek, "İlimizde saat 12.37'de meydana gelen ve merkez üssü Sancaklı köyü olan 4.0 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.
DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2020-10-25 15:29:45
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