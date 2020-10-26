Bingöl’ün Solhan ilçesinde tır devrildi sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, İlçeye bağlı Şeref Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FV 5399 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yan yatan tırda maddi hasar meydana geldi, sürücü ise yaralanmadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.