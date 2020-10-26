Tır devrildi sürücü yara almadan kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tır devrildi sürücü yara almadan kurtuldu

İHA

Tır devrildi sürücü yara almadan kurtuldu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde tır devrildi sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, İlçeye bağlı Şeref Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FV 5399 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, yan yatan tırda maddi hasar meydana geldi, sürücü ise yaralanmadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Bingöl’de deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı
1500 yıl önce Hristiyanların gizli ibadet yaptıkları mağaralar ilgi çekiyor
YEREL HABERLER 1500 yıl önce Hristiyanların gizli ibadet yaptıkları ...
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Arhavi Voleybol: 0
YEREL HABERLER Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Arhavi Voleybol: ...
Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem (3)
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem (2)
Bingöl Valiliği: “Can ve mal kaybı yaşanmamıştır”
YEREL HABERLER Bingöl Valiliği: “Can ve mal kaybı yaşanmamıştır”
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de saat 12.37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YEREL HABERLER Bingöl'de saat 12.37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ...
Bingöl’de depremin yaraları sarılıyor 130 konut ve 396 ahır TOKİ’de ihale aşamasına geldi
YEREL HABERLER Bingöl’de depremin yaraları sarılıyor 130 konut ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X