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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 'Bisikletler Cumhuriyet Yolunda' yarışması düzenlendi

İHA

Bingöl’de 'Bisikletler Cumhuriyet Yolunda' yarışması düzenlendi

Bingöl’de 34 bisiklet sporcusu Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada 13 kilometre pedal çevirdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde çevre illerdeki sporcularının da katılımıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Bisikletler Cumhuriyet Yolunda' yarışması düzenlendi. Bingöl ve çevre illerden toplamda 34 sporcunun katıldığı yarışma, merkez Saray Mahallesi İl Özel İdaresi önünde başladı, valilik önünde sona erdi. Yarışmada renkli görüntüler oluşurken, dereceye girenlere çeşitli ödüller ve Bingöl Balı hediye edildi.
Hükümet konağı önünde yapılan ödül törenin konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kaya, "Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ulusal bir yarışma oldu. Çevre şehirlerimizden gelen sporcularımızla birlikte burada hem Bingöl’ümüzün bir tanıtımını yapmış olduk hem de güzel bir yarışma eşliğinde Cumhuriyetimizi kutlamış olduk" şeklinde konuştu.
Bisiklet yarışmasına Elazığ’dan katılan ve birinci olan Muhammed Yasin Bozdemir ise "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bisiklet yarışmasında boy gösterdik ve ben de birinci oldum. Günün anlamı bizler için çok büyük. 97 yıl önce atamız Cumhuriyeti ilan etti. Biz de genç nesil olarak bunu en iyi şekilde devam ettirmeye gayret gösteriyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.
Organizasyon için teşekkür eden yarışmacılardan Kerim Özal da "35 yaş üstü kategorisinde birinci oldum. Güzel bir organizasyondu emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah başka yarışlarda da buluşuruz. İlk defa Bingöl’e geldim ve güzel bir şehir. Organizasyonun daha uzun bir şekilde devamını bekleriz. Bingöl’ün acilen bir takım kurması gerekiyor. Bingöl’e bu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Düzenlenen programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan şiir, kompozisyon, resim ve atletizm yarışmasında dereceye girenlere de ödüller verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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