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Bingöl'de pedallar cumhuriyet için çevrildi

DHA

Bingöl'de pedallar cumhuriyet için çevrildi


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, bisiklet sürücüleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci kuruluş yıl dönümünü çevirdikleri pedalla kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bingöl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce bisiklet yarışması düzenlendi. Bingöl ve çevre illerden 34 kişinin katılımıyla İl Özel İdare Sekreterliği yerleşkesi önünde başlayan yarışma Bingöl Hükümet Konağı önünde tamamlandı.
Yarışmada derece alanlara ödüllerini veren Bingöl Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gençlere hem cumhuriyetin değerlerini anlatmak hem de bayramı coşkuyla kutlamak amacıyla bu etkinliği düzenlendiğini ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bisiklet yarışması ulusal bir yarışma oldu. Çevre şehirlerimizden gelen sporcularımızla hem Bingöl'ün tanıtımını yapmış olduk hem de güzel bir yarışma eşliğinde Cumhuriyetimizi kutlamış olduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-10-29 17:23:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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