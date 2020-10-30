Bingöl'de 21 kilo esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi

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Bingöl'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar ile 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada:" İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde,Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda Yıldırım 4 operasyonu kapsamında dere yatağı kenarında 2 çuval içerisinde kurutulmaya bırakılmış 10 kilogram kubar esrar ve 2 poşet içerisinde 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirilmiştir"denildi.

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