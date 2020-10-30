Bingöl’de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.48'de merkez üstü Bingöl merkez olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7,5 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.
Kent merkezinde hissedilen depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.