Bingöl'de 21 kilo esrar ele geçirildi

Aziz ÖNAL/GENÇ(Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince güçlerince düzenlenen operasyonda 21 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Genç ilçesi kırsalında operasyon başlattı. Bölgede arama yapan ekiplerce dere kenarında gizlenmiş çuvallar içerisinde 21 kilo esrar ele geçirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2020-10-30 13:07:25
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