Bingöl Valiliği, depremden kaynaklı bir olumsuzluk olmadığını bildirdi

Bingöl’de meydan gelen 4.1 şiddetindeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Merkez üssü Bingöl’de öğle saatlerinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Valilik koordinesinde merkez bölgeye sevk edilen ekipler, çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “ Saat 11.48’de meydana gelen ve merkez üssü Çukurca Köyü olan 4.1 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi.

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