Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Bingöl'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından valilik açıklama yaptı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, ""İlimizde saat 11.48'de meydana gelen ve merkez üssü Çukurca köyü olan 4.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2020-10-30 14:17:58
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