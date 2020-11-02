Bingöl’de aranan 92 şüpheli yakalandı

Bingöl'de son 1 ay içerisinde 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 92 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Ekim ayında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çeşitli suçlardan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları olan D.B. ile V.A. ile dolandırıcılıktan 5 yıl hüküm giyen S.Ç. yakalandı. Çalışmasını sürdüren polis bu şüphelilerle birlikte toplam 92 aranma kaydı olan ve 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası ve para cezası bulunan toplam 92 şahsı yakaladı.Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, adli birimlere teslim edildi.

Öteyandan ekiplerin yaptığı çalışmalarda kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak yakınlarına teslim edildi.

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