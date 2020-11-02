Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 kişi yakalandı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de polisin çalışmasıyla çeşitli suçlardan aranan 92 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler hakkında çalışma başlattı. Ekim ayı içinde gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezaları olan D.B. ile V.A. ile dolandırıcılıktan 5 yıl hüküm giyen S.Ç. yakalandı. Çalışmasını sürdüren polis, bu şüphelilerle birlikte aranma kaydı olan ve 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 92 kişiyi yakaladı. Haklarında yasal işlem yapılan kişiler, adli birimlere teslim edildi. Çalışmalarda ayrıca, kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2020-11-02 17:27:03



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