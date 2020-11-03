Bingöl Valiliği:" Yardımda bulunmak isteyenler vakfımıza başvurabilir"

Bingöl Valiliği, İzmir'de meydana gelen deprem için yardım göndermek isteyenlerin vakıfa ulaşmaları yönünde bilgi verdi.

Geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem için birçok şehirden bölgeye yardımlar gitmeye başladı.Bingöl'den de yardım göndermek isteyenlerle ilgili valilik açıklama yaparak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada: “İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem nedeniyle afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan standart gıda kolisi yada battaniye yardımında bulunmak isteyen kişi ve kuruluşlarımızın Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvurmaları veya vakfımızın 0537 850 8345 0537 850 83 77 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri rica olunur” denildi.

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