Karlıova depreminde hasar alıp yıkılan caminin temeli atıldı

Görevlendirme yapılan Bulanık Belediyesi 22 milyon lira borç ödedi - MUŞ

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde ağır hasar alan Kaşıkçı Camisinin temeli atıldı.

14 Haziran 2020’de merkez üssü Karlıova olan 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Depremde, ağır hasar alan yapılardan biri de Kaşıkçı köyü Camii oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ağır hasar raporu verilen cami yıkıldı ve yeni caminin temeli atıldı.

Kaba inşaatının kısa zaman içinde tamamlanması planlanan Kaşıkçı Köyü Camii'nin temeline dualarla ilk beton harcı dökülürken, törene katılan ilçe müftüsü İsa Demirkaynak, yeni caminin önümüzdeki yıl Ramazan ayı içinde açılışını yapmayı planladıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.