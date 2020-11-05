Aziz ÖNAL / BİNGÖL,(DHA)-SALON: Bingöl Karşıyaka
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş
SOLHANSPOR: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş (Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı (Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Torres, Selim Kalaycı, Doğukan Ulu)
SETLER: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13
SÜRE: 137 (30, 26, 31, 27, 23)AXA Sigorta Efeler Ligi´nde 6´ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Solhanspor´a konuk oldu. Solhanspor, 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13 setler sonucunda rakibini 3-2 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2020-11-05 16:40:54
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