Bingöl’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.22 sıralarında merkez üssü Karlıova ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Kent merkezinde de hissedilen depremle ilgili henüz olumsuz bir durumun yansımadığı, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.