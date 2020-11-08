Bingöl Valiliği, “ Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır”

– Bingöl’de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası valilikten yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.22 sıralarında merkez üssü Karlıova ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Depremin ardından Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Saat 12.22’de meydana gelen ve merkez üssü Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü olan 4.2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.