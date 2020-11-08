Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

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CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez üssü Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü olan depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Bingöl, (DHA)

2020-11-08 14:18:34



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