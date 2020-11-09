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Karlıova’nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu

İHA

Karlıova’nın dağlarına ilk kar düştü, havalar soğudu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Havaların da soğuduğu ilçede ise sobalar kurularak yakıldı.
Bingöl’de yılın 6 ayının kış geçtiği Karlıova ilçesinde yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. 3 bin 200 rakımlı Bingöl ve Kartal Dağları’na yağan mevsimin ilk karı, ilçede hava sıcaklığını geceleri 7'lere gündüzleri ise 2 dereceye kadar düşürdü. Kış aylarının hazırlıklarının tamamlandığı ilçede, kahvehanelere de sobalar kurularak, yakılmaya başladı.
İlçe sakinlerinden Ali Bulki, “Karlıova yüksek kesimlerinden dolan Bingöl ve Kartal dağlarına kar düştü. Geceleri bayağı bir soğuk oluyor, gece eksi 7’lere kadar iniyor. İlçede güneş olmasına rağmen gündüz 2 derece"dedi.

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