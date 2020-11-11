Bingöl'de 6 bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, 4 hektarlık alanda 6 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Bingöl'de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Ilıcalar mevkisinde çok sayıda davetlinin katımıyla düzenlenen etkinlikte, 4 hektarlık alanda 6 bin 500 fidan dikildi.
Etkinlikte konuşan Orman İşletme İl Müdürlüğü'nde görevli Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ahmed Barman, pandemi nedeniyle kısıtlamalara rağmen katılımın yüksek olduğunu söyledi.FOTOĞRFALI DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-11-11 15:17:04
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