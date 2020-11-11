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Bingöl'de 6 bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu

DHA

Bingöl'de 6 bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de, 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, 4 hektarlık alanda 6 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Bingöl'de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Ilıcalar mevkisinde çok sayıda davetlinin katımıyla düzenlenen etkinlikte, 4 hektarlık alanda 6 bin 500 fidan dikildi. 
Etkinlikte konuşan Orman İşletme İl Müdürlüğü'nde görevli Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ahmed Barman, pandemi nedeniyle kısıtlamalara rağmen katılımın yüksek olduğunu söyledi.FOTOĞRFALI DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-11-11 15:17:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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