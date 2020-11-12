Bingöl’de 536 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yapılan operasyonda 497 adeti sikke 39'u takı objesi,yüzük, haç ve mühürden oluşan toplam 536 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanın bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yaptığı çalışmada Solhan ilçesinde 2 şahsı tespit etti. Şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürme planını öğrenen Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı yapılan aramada ise 497 sikke, 11 adet takı objesi, 15 adet yüzük, 6 adet haç ve 7 adet mühür olmak üzere toplamda 536 adet tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise gerekli yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.