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Bingöl’de 536 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Bingöl’de 536 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yapılan operasyonda 497 adeti sikke 39'u takı objesi,yüzük, haç ve mühürden oluşan toplam 536 adet tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanın bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili yaptığı çalışmada Solhan ilçesinde 2 şahsı tespit etti. Şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürme planını öğrenen Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle operasyon yaptı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı yapılan aramada ise 497 sikke, 11 adet takı objesi, 15 adet yüzük, 6 adet haç ve 7 adet mühür olmak üzere toplamda 536 adet tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise gerekli yasal işlemin başlatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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