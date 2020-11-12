Bingöl'de 536 tarihi eser ele geçirildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 536 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Solhan ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulundukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, 497 sikke, 11 takı objesi, 15 yüzük, 6 haç ve 7 adet mühür olmak üzere 536 tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2020-11-12 11:12:47



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