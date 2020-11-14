Bingöl Solhan Spor, Yusuf Erdem ile anlaştı

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor, pasör Yusuf Erdem ile anlaşma sağladıklarını bildirdi.

AXA Efeler Liginde mücadele veren Bingöl Solhan Spor, Konya Büyükşehir Belediye Spor ile yollarını ayıran 29 yaşındaki pasör Yusuf Erdem ile anlaştı. Kulübün başarı çıtasını yükseltmek için transfer çalışmalarına devam edeceklerini belirten Başkan Ziya Sözen, “Takım olarak zorlu süreçlerden geçtik ve 7 yılın ardından Efeler Ligi'ne yükseldik. Efeler Ligi'nde mücadele etmek ne kadar zorsa, bu ligde kalmak da o kadar zor. Biz de bunun farkında olarak hocamızın, teknik heyetimizin takımda gördüğü eksiklikleri transfer ederek ligdeki iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Transfer dönemi bitene kadar transferlerimizi yapmaya devam edeceğiz ve takımımızı en iyi şekilde kuracağız. Takımımız için, ilimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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