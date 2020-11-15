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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - İstanbul BBSK: 1

İHA

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - İstanbul BBSK: 1

Axa Sigorta Efeler Ligi 15. hafta karşılaşmasında İstanbul BBSK Voleybol Takımı'nı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Alper Özdemir, Altay Demirci, Yusuf Erdem, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)
İstanbul BBSK: Ahmet Umur Sahin, Çatal Gökhan, Abdulsamet Yalçın, Beytullah Hatipoğlu (L), Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Can Koç, Uğur Güneş, Serhat Coşkun, Baturay Çağan Serciler
Setler: 2520, 1825, 2519, 2519
Süre: 114 dakika (27, 29, 30, 28)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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