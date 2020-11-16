Bingöl'de bir köy karantinaya alındı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Yedisu ilçesine bağlı Eskibalata köyü, koronavirüs vakalarının artması üzerine karantinaya alındı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yedisu ilçesi Hıfzısıhha Kurulu'nca Eskibalata köyünün bugün itibarıyla 14 gün süre ile karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara yasaklandığı duyuruldu. DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-11-16 19:59:40
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