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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de Pandemi Koordinasyon Birimi kuruldu

İHA

Bingöl’de Pandemi Koordinasyon Birimi kuruldu

Bingöl’de evde takibi yapılacak hastalar için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Pandemi Koordinasyon Birimi kuruldu.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada:" Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Alınan kararların takibinin yapılması, çalışmaların düzenli bir şekilde sürdürülmesi açısından müdürlüğümüz bünyesinde Pandemi Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Kurulan Pandemi Koordinasyon Birimimizde, 14 sağlık personeli ve 2 hekim görev yapmaktadır. Evde takibi yapılan hastalar günlük olarak aranmakta, sağlık durumları sorgulanmaktadır. Sağlık durumlarında problem olan hastalara doktor yönlendirilmekte, tedavileri zaman kaybetmeksizin yapılmaktadır. Yine hastanede yatan vakaların günlük izlemleri ve genel durumları alınarak takibi yapılmakta, hastanede tedavisi tamamlanmış, evde izlemi yapılacak hastaların transfer işlemlerinin koordinasyonu sağlanmaktadır. Birimimize ait 04262131553 nolu hattımızdan hastalarımıza ve yakınlarına Covid19 ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir"denildi.
Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin takibi için kentte filyasyon çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamanın devamında;" Filyasyon çalışması, vakanın tespit edildiği andan itibaren başlayan gerekli koruma ve kontrol önlemlerinin alınması ve izolasyon sürecinin tamamlanmasına kadar devam eden bütüncül bir süreçtir. Vakaların tespit edilmesi, kaynağının bulunması, temaslıların tespitleri, bilgilendirilmeleri ve gereğinde bu kişilerin tanı amaçlı numune alınması, izolasyon süreçlerinin izlenmesi filyasyon ekipleri tarafından yürütülmektedir. İlimizde toplamda 63 ekip ile bu hizmet yürütülmekte olup, yine Covid19 pozitif tespit edilen vatandaşlarımız en kısa sürede evlerinde değerlendirilerek lüzumu halinde ilaçları adreslerine teslim edilmektedir. Hastalık ile mücadelede filyasyon ekiplerimizin vermiş olduğu ilaçları düzenli bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Covid19 salgınını bertaraf edebilmenin en önemli yolu, kurallara uymaktan geçmektedir. Vatandaşlarımızın kurallara uyması, maskeyi koruma sağlayacak şekilde kullanması, sosyal mesafeye riayet etmesi ve temizliğe azami riayet etmesi Covid19’u yenmenin en önemli adımıdır. Unutulmamalıdır ki pandemi salgını tedavi edilerek değil, maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep beraber uyarak bitirilebilir. Soğuk aylara girdiğimiz bu günlerde, kapalı ve havasız ortamlarda topluca durmamak ve kapalı alanları düzenli bir şekilde havalandırmak, komşu, eşdost, akraba ziyaretleri yapmamak, taziyedüğün gibi toplu organizasyonlara kesinlikle katılmamak, koronavirüs ile karıştırılabilen gribal enfeksiyonlardan korunmak, beslenme alışkanlığımızı kış mevsimine göre düzenlemek te koronavirüsten korunmanın önemli yollarındandır”ifadelerine yer verildi.

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